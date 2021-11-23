Fatih Terim'den hakem Halil Umut Meler'e olay sözler: Yiyorsa gelip burada göstersene
Fenerbahçe'ye kendi evinde 2-1 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim, kırmızı kart görerek tribüne çıkmıştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e öfkeli olan Terim'in o anlarda neler söylediği belli oldu.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı.
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
45+3'te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim'e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.
"YİYORSA GELİP BURADA GÖSTERSENE"
90+6'da Meler, itirazları nedeniyle Terim e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Çok sinirlenen Terim'in, hakeme 'Yiyorsa gelip burada göstersene!' dediği duyuldu.
RAPORLARA YANSIDI
Maçın hakem ve temsilci raporlarında, Fatih Terim'in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi.
Terim'in, ayrıca yasak olmasına rağmen maçtan sonra soyunma odasına girdiği de raporda yer aldı.
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