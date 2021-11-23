Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan TFF’ye çıkarma! Görüşme saati belli oldu

Derbinin hakemi Halil Umut Meler ve VAR ekibinden şikayetçi olan Galatasaray Yönetimi'nin Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantısının bugüne ertelendiği öğrenildi. SarıKırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Fenerbahçe yenilgisinin ardından katıldığı basın toplantısında, hakem kararlarına tepki göstererek ortada bir art niyet olduğunu, ancak Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyeceklerini ifade etti.

Bu doğrultuda dünü işaret ederek, TFF'den randevu isteyeceğini ve bu görüşmeye Merkez Hakem Kurulu'nu da beklediğini belirten Elmas, hakem ve gözlemci raporlarını kamuoyu aracılığıyla talep etti. Ancak TFF ile beklenen randevunun bugüne ertelendiği öğrenildi.

BURAK ELMAS AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, TFF'yi ziyaret edeceklerini açıkladı. Sarı-kırmızılı yönetimden başkan Burak Elmas ve 2. başkan Ali Polat Bengiserp, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile 15.00'te Riva'da bir araya gelecek.

MELER'İN ÜSTÜ ÇİZİLECEK Mİ?

Elmas'ın taleplerinden biri, HalilUmut Meler'in bir daha Galatasaray maçlarına verilmemesi olacak. Ancak Sarı-Kırmızılı kulübün hem mevcut MHK hem de TFF yönetimindeki bazı isimlerden rahatsızlık duyduğu ve uzun vadede bu yöneticilerle yolların ayrılması yönünde baskı kurmaya çalışacağı belirtiliyor.