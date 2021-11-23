Son dakika | Erce Kardeşler'in durumu belli oldu! Trabzonspor açıkladı
Trabzonspor, Erce Kardeşler’in bugün çekilen MR’ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Trabzonspor, Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPTI...
Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, kalecimiz Erce Kardeşler'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu
Hakan Çelik, "Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.