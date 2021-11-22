Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem ve VAR isyanı! İşte damga vuran kararlar

HAKEM HOCALARI TARTIŞILAN POZİSYONLARA NE DEDİ?

AHMET ÇAKAR: BUNUN ADI TETİKÇİLİK!

Hakem herkese iyi yönetti gibi gelebilir ama kafasında bin bir türlü tilki dolaşıyor. Onu ancak eski bir hakem anlayabilir. İlk yarıda Marcao'yu atamadı. Yine ilk yarıda Berkan'ın eline çarpan top bence penaltı değil zira top çok yakın mesafeden geliyor ve kol doğal konumunda. İkinci yarı Tisserand'ı attığı pozisyonda penaltı bile yok.

Hem faul veriyor hem Tisserand'ı atıyor. Bu faul gol oluyor ama VAR davetiyle Diagne rakibini ittiği için gol iptal ediliyor. Doğrudur, Diagne'nin itmesi var amaaaa... Asıl şeytanlık bundan sonra başlıyor.

Bitime saniyeler kala bir korner atışında Serdar Dursun, aynı Diagne'nin ittiği gibi Berkan'ı itiyor. Diagne'nin golünü iptal eden hakem ve VAR hakemi, Serdar Dursun'un bu hareketi için penaltı daveti yapmıyor. Bunun adı hakemlik falan değil düpedüz tetikçiliktir.