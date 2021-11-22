Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem ve VAR isyanı! İşte damga vuran kararlar
Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sona erdi, tartışmalı pozisyonların yankıları devam ediyor. Sarı lacivertli ve sarı kırmızılı taraftarlar hakem performansından değilken, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu'nun yorumları dikkat çekti. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakem Halil Umut Meler ve VAR hakemine isyan ettiren pozisyonları...
Kerem Aktürkoğlu, dün akşam derbide sahneyi açan isim oldu. Milli oyuncu 2015'ten bu yana Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde gol atan ilk yerli futbolcu oldu. Galatasaray taraftarı Fenerbahçe'nin golünde İrfan Can'ın Kerem'i ittiğini düşünürken Fenerbahçe taraftarı da Marcao'nun oyundan atılması gerektiğini düşünüyor.
PEREİRA'DAN BİR İLK!
Portekizli teknik adam Süper Lig'de iki kez berabere kaldığı ve hiç yenemediği Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.
MESUT'UN GOLÜNDE FAUL VAR MI?
Fenerbahçe'nin 31'deki golü öncesinde asistin sahibi İrfan Can'ın Kerem'den aldığı top için G.Saraylılar faul istedi. Faul çıkmayan pozisyonun ardından akan oyunda İrfan'ın asistinde Mesut fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ!
36'da Berisha, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girmek isteyen Alman futbolcu, Berkan'ı geçemedi. G.Saraylı oyuncunun topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar oldu ancak hakem 'devam' dedi.
GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!
Galatasaray, 86. dakikada Mbaye Diagne'nin kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu uyardı ve Halil Umut Meler pozisyonu inceledi.
İnceleme sonucunda Diagne'nin Berisha'ya faul yaptığı sonucu çıktı ve gol iptal edildi.
Bu pozisyondan kısa süre sonra Fenerbahçe, Crespo'nun füzesiyle golü buldu ve 2-1 öne geçti.
GALATASARAY SON DAKİKADA PENALTI BEKLEDİ!
90+10'da F.Bahçe ceza sahasında G.Saray'dan Berkan yerde kaldı. Sarıkırmızılılar, Serdar Dursun'un bu pozisyonda Berkan'ı ittiğini belirterek penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.
HAKEM HOCALARI TARTIŞILAN POZİSYONLARA NE DEDİ?
AHMET ÇAKAR: BUNUN ADI TETİKÇİLİK!
Hakem herkese iyi yönetti gibi gelebilir ama kafasında bin bir türlü tilki dolaşıyor. Onu ancak eski bir hakem anlayabilir. İlk yarıda Marcao'yu atamadı. Yine ilk yarıda Berkan'ın eline çarpan top bence penaltı değil zira top çok yakın mesafeden geliyor ve kol doğal konumunda. İkinci yarı Tisserand'ı attığı pozisyonda penaltı bile yok.
Hem faul veriyor hem Tisserand'ı atıyor. Bu faul gol oluyor ama VAR davetiyle Diagne rakibini ittiği için gol iptal ediliyor. Doğrudur, Diagne'nin itmesi var amaaaa... Asıl şeytanlık bundan sonra başlıyor.
Bitime saniyeler kala bir korner atışında Serdar Dursun, aynı Diagne'nin ittiği gibi Berkan'ı itiyor. Diagne'nin golünü iptal eden hakem ve VAR hakemi, Serdar Dursun'un bu hareketi için penaltı daveti yapmıyor. Bunun adı hakemlik falan değil düpedüz tetikçiliktir.
ERMAN TOROĞLU: AYNI POZİSYONLARDA AYRI DÜDÜKLER...
Fatih hoca değişikliklerde geç kaldı. Morutan ve Feghouli 45 dakika yoktu, ısrar niye anlamak mümkün değil. Sahada fazla sinirlendiğin zaman maçı okuyamazsın. Herkes hakeme odaklanmış durumda.
Herkes hakeme odaklanınca şansı olan taraf deplasman ekibidir. Ev sahibi seyircisine güvenerek daha agresif oynar. Deplasmandaki takım daha sakin kalır. Fenerbahçe takımı ve teknik direktörü buradan 1 puanla ayrılmaya razıydı ama futbol böyle bir şey. Öyle veya böyle maçı Fenerbahçe kazandı.
Maçın hakkı bence beraberlikti. Fenerbahçeli futbolcular sinirlerine daha fazla hakimdi, öyle olunca Galatasaraylılar daha gergindi. Sarı-kırmızılılar kazandığı topların kaçını rakibe verdi bakmak lazım.
İptal edilen gol pozisyonunda Diagne rakibini itiyor, aslında hakem de görüyor, VAR olaya el koyuyor. İyi tamam da şimdi G.Saraylılar diyecek ki yediğimiz golden önce İrfan Can, Kerem'i itiyor. Pozisyonlar benzer mi, benzerliği var.
Türkiye'de VAR sistemini bir türlü oturtamadık, sahada futbol oynayamayan, 3 metreye top atamayan futbolcular hakemlerin üstüne yürüyüp baskı yapmaya çalışıyor. Dün Meler, istikrarlı maç yönetmedi. Aynı pozisyonlarda ayrı düdükler çaldı; zaten yangın da onun yüzünden çıktı. Şimdi seyredin bu hafta ne olacak.
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