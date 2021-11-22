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Mert Hakan'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

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Giriş Tarihi: 22.11.2021
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Mert Hakan’dan Fenerbahçe’ye kötü haber!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Yandaş, Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Deplasmanda Galatasaray 'a konuk olan Fenerbahçe 'de Mert Hakan Yandaş, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Maçın 34. dakikasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Olayların ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, Mert Hakan Yandaş, Marcao, Berke Özer ve Muslera'ya sarı kart gösterdi..

Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Göztepe ile karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek.

Derbide tarihi hata son anda fark edildi DERBİDE TARİHİ HATA SON ANDA FARK EDİLDİ

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