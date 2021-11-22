Galatasaray yara Fenerbahçe nefes aldı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlup tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 21 puanda kalırken, Fenerbahçe'nin de gerisine düştü.