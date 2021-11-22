Galatasaray yara Fenerbahçe nefes aldı!
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Futbol tarihinin en büyük derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe maçında ortaya çıkan tablo zirve yarışını etkiledi. Sarı kırmızılılar 21 puanda kalırken, Fenerbahçe'nin de gerisine düştü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aynı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi öne geçmesine rağmen bir derbiyi daha mağlup tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray ligde 21 puanda kalırken, Fenerbahçe'nin de gerisine düştü.
7 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, 2014-2015 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe derbilerinde galip gelemiyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte iç sahada oynadığı 7 maçın 2'sinde mağlup olurken, 5 maç da berabere tamamlandı.
TERİM 4'ÜNCÜ DÖNEMİNDE BUNU BAŞARAMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4'üncü döneminde Kadıköy deplasmanında 2 galibiyet kazanırken, iç sahada Fenerbahçe karşısında hiç galip gelemedi.
TERCİHLER SORGULANIYOR
Galatasaray'da özellikle hücum bölgesinde yapılan tercihler sorgulanmaya başlandı. Derbiye Halil Dervişoğlu ile tek forvet başlayan Fatih Terim'in Diagne ve Mostafa Mohamed'i doğrudan tercih etmemesi tartışma konusu oldu.
ELMAS'IN DERBİ ŞANSSIZLIĞI
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, görev geldikten sonra iki derbi oynanırken, sarı-kırmızılılar ikisinde de mağlup oldu.
MARSİLYA TELAFİSİ
Galatasaray derbi mağlubiyetini bir an önce unutup UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar Marsilya maçıyla olumsuz girilen haftayı olumlu tamamlamayı hedefliyor.
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