Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Bakalım orada biz nasıl sevineceğiz"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan ve Fenerbahçeli futbolcuların sahada sevinmesiyle ilgili gelen soruya Necati Ateş, "Mutlaka ki biz orada olayları yumuşatmaya çalıştık, onlar da çok fazla sevindiler. Biz de ikinci yarıda oradaki maçta kazandığımızda bakalım biz nasıl bir sevinç yaşayacağız göreceğiz" yanıtını verdi.

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