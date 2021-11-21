22 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Bakalım orada biz nasıl sevineceğiz"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş'ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! "Bakalım orada biz nasıl sevineceğiz"

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2021
ABONE OL
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş’ten Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler! Bakalım orada biz nasıl sevineceğiz

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla boyun eğdi. Maçın ardından kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş, basın toplantısında konuştu. Sarı lacivertli futbolcuların sevinmelerine tepki gösteren Ateş, "Bakalım orada biz nasıl sevineceğiz" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan ve Fenerbahçeli futbolcuların sahada sevinmesiyle ilgili gelen soruya Necati Ateş, "Mutlaka ki biz orada olayları yumuşatmaya çalıştık, onlar da çok fazla sevindiler. Biz de ikinci yarıda oradaki maçta kazandığımızda bakalım biz nasıl bir sevinç yaşayacağız göreceğiz" yanıtını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA