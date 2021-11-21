Vitor Pereira'dan Galatasaray derbisi için flaş sözler: Zeki olmalıyız
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, yayıncı kuruluşa konuştu. Pereira, "Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik. Kafamızda beraberlik yok." dedi. İşte o açıklamalar...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk oluyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maç öncesi yayıncı kuruluşa iddialı açıklamalarda bulundu.
İşte Pereira'nın o açıklamaları;
"Derbiler her zaman çok önemlidir. Takım var taraftarlar için. 3 puandan daha fazlasını ifade eder. Böyle maçlarda karakterli oynamak gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmak zorundayız. Buraya kazanmak için geldik. Kafamızda beraberlik yok.
Bizim 1'den fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım, ben çözüm için buradayım. Bazen oyuncuların sahada daha rahat hissedebilmesi lazım. Bizim 4'lü savunma oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bu sistemde 1 stoperin dışarıda kalması gerekiyordu, bu yüzden Szalai dışarıda kaldı. Min Jae ve Tisserand çok iyi, kulübe bağlı futbolcular. Herkez özgüvenli bir şekilde takımı destekliyor. Agresif bir oyun sergileyen, kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz."
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