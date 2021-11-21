Vitor Pereira’dan Galatasaray derbisi için flaş sözler: Zeki olmalıyız

Bizim 1'den fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım, ben çözüm için buradayım. Bazen oyuncuların sahada daha rahat hissedebilmesi lazım. Bizim 4'lü savunma oynayabileceğimizi düşünüyorum. Bu sistemde 1 stoperin dışarıda kalması gerekiyordu, bu yüzden Szalai dışarıda kaldı. Min Jae ve Tisserand çok iyi, kulübe bağlı futbolcular. Herkez özgüvenli bir şekilde takımı destekliyor. Agresif bir oyun sergileyen, kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz."

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