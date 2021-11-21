Son dakika: Fatih Terim'den derbi öncesi flaş sözler: Keyfini çıkarın
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Derbi öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah." dedi.
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne oluyor.
Derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çarpıcı açıklamalarda bulundu.
TERİM: OYUNCULARIMA DA AYNISINI SÖYLEDİM
"Bu kadar zaman sonrası gelen taraftarımızla bütünleşip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim." Terim, "Öyle bir gece olur inşallah." dedi.
"UMARIM GÜNE YAKIŞIR BİR MAÇ OLUR"
Bizde de taraftarda da özlem söz konusu. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Umarım güne yakışır bir maç olur.
Felsefemiz, oyun anlayışımız değişmez ama rakibe göre, o güne göre, sonuca göre, bazı değişiklikler yapabiliriz. Kazanmayı hepimiz isteriz. Eğer mümkünse iyi oynayıp kazanmayı isteriz.
"OYUN PLANI ÇOK AÇIK"
"Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Sami Yen'de." diyen Terim, "Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu." dedi.
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