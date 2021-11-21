Son dakika: Fatih Terim’den derbi öncesi flaş sözler: Keyfini çıkarın

TERİM: OYUNCULARIMA DA AYNISINI SÖYLEDİM

"Bu kadar zaman sonrası gelen taraftarımızla bütünleşip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim." Terim, "Öyle bir gece olur inşallah." dedi.