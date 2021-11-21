Galatasaray - Fenerbahçe maç özeti!
Galatasaray - Fenerbahçe canlı maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi içim geri sayım sona erdi. Fatih Terim ve Vitor Pereira karşılaşmanın 11'ini duyurdu. Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray - Fenerbahçe canlı maç izlemek isteyenler için detaylar haberimizde.
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma için geri sayım sona erdi. Dünyanın sayılı derbileri arasında oynanan karşılaşmada kadrolar henüz belli oldu. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçını Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyenler için detaylar haberimizde...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI 94 ÜLKE CANLI İZLEYECEK!
Galatasaray ile Fenerbahçe tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı hangi kanalların canlı yayınlayacağı belli oldu. Ezeli rakibin maçı beIN MEDIA GROUP'un küresel ağındaki 40'tan fazla bölgede gösterilecek ve Türkiye Süper Ligi'nin küresel distribütörü beIN'in anlaştığı 50'den fazla uluslararası bölgede yayınlanacak. 5 kıtadakı 94 ülkenin gözü bu karşılaşmada olacak.
SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE
Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.
GALATASARAY FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHASINDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
GALATASARAY FENEBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM
Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.
Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:
2010-2011 18 Mart 2011 1-2
2011-2012 7 Aralık 2011 3-1
2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2
2012-2013 16 Aralık 2012 2-1
2013-2014 6 Nisan 2014 1-0
2014-2015 18 Ekim 2014 2-1
2015-2016 13 Nisan 2016 0-0
2016-2017 23 Nisan 2017 0-1
2017-2018 22 Ekim 2017 0-0
2018-2019 2 Kasım 2018 2-2
2019-2020 28 Eylül 2019 0-0
2020-2021 27 Eylül 2020 0-0
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