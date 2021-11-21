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Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kim?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kim?

Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Motor sporlarında Dünya Şampiyonluğu yaşayarak ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu kim? Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike (WSBK) olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu gelişmenin ardından Toprak Razgatlıoğlu kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? 2021 Dünya Superbike Şampiyonu olarak Toprak Razgatlıoğlu kim? Türkiye'nin motor sporları alanındaki en büyük başarılarından birisi olan Toprak Razgatlıoğlu'nun kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. 2015-2020 yılları arasında üst üste 6 kez Dünya Superbike Şampiyonu olan Jonathan Rea ile sezon içinde kıyasıya bir mücadele içerisine giren Toprak bu sezon şampiyonluğa ulaştı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu Wheelie Arif anlamına gelen 'Tek Teker Arif' olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur.

Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleşen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayata veda etti. Babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya 5 yaşındayken başlayan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışını 5 Ekim 2014'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu.

2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı oldu.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

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