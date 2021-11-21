Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu kim?

Babası, 17 Kasım 2017 tarihinde Antalya'da gerçekleşen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayata veda etti. Babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya 5 yaşındayken başlayan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu ilk yarışını 5 Ekim 2014'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu.