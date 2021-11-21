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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberleri... Halil Umut Meler'in yöneteceği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Süper Lig'in 13. haftasında bu akşama oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında bu akşama oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

İŞTE VAR HAKEMİ

Halil Umut Meler'in yöneteceği Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu.

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