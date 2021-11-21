CANLI | Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 4. sırada bulunan Konyaspor ile son sıradaki Çaykur Rizespor'un mücadelesini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Son maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen yeşil-mavililer, 7 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Ronaldo Mendes, kadroda yer alamıyor.
KONYASPOR RİZESPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo.