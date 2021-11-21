21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri CANLI | Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

CANLI | Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

SPOR
Giriş Tarihi: 21.11.2021
ABONE OL
CANLI | Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. 4. sırada bulunan Konyaspor ile son sıradaki Çaykur Rizespor'un mücadelesini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Son maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen yeşil-mavililer, 7 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Ronaldo Mendes, kadroda yer alamıyor.

KONYASPOR RİZESPOR İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkerim, Ahmet, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri, Bytyqi, Serdar, Cikalleshi.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Umar, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Djokovic, Bolasie, Boldrin, Boyd, Pojhanpalo.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA