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CANLI | Altay-Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle

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Giriş Tarihi: 21.11.2021
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CANLI | Altay-Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 13. haftasında Altay evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan Altay-Adana Demirspor mücadelesini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Altay Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Altay-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına ahabercom.tr'den ulaşabilirsiniz.



ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Cebrail, Murat, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Thaciano, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga

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