CANLI | Altay-Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle
Süper Lig'in 13. haftasında Altay evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan Altay-Adana Demirspor mücadelesini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Altay Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Altay-Adana Demirspor maçının canlı anlatımına ahabercom.tr'den ulaşabilirsiniz.
ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Cebrail, Murat, Aka, Poko, Pinares, Kappel, Thaciano, Bamba
Adana Demirspor: Muric, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga