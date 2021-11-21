Fatih Karagümrük Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti!
Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 9 kişi tamamlayan konuk takım 25 dakikada bulduğu gollerle sahadan galip ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Maçta ilk düdük saat 13.30'da çaldı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
::MAÇTAN DAKİKALAR::
Mücadelenin 38. saniyesinde konuk ekip öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı ortada, altı pas içinde Kasımpaşa savunmasında Brecka'nın ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
18. dakikada Karagümrük ikinci gol şansını kullanamadı. Kasımpaşalı Brecka'dan topu kapan Hedenstad, ceza sahasında uygun pozisyondaki Pesic'a pasını attı. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Pesic'in şutunda Harun gole izin vermedi.
19. dakikada bu kez Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Zukanovic'in hatalı pasında araya giren Yusuf Erdoğan, kaleci Viviano ile karşı karşıya kaldı. Yusuf'un ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda kaleci Viviano sağına uzandı ve gole izin vermedi.
20. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına giren Karamoh'un önüne pasını gönderdi. Karamoh da gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
25. dakikada Karagümrük penaltı kazandı. Karamoh, Kasımpaşa ceza sahasında Yusuf Erdoğan ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltıyı kullanan Pesic topu ve kaleci Harun'u ayrı köşelere gönderdi: 0-3.
32. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye indirdi. Karagümrük savunması hücuma çıkarken topu kaptırdı. Umut Bozok, sağdan bindiren Yusuf'a pasını attı. Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Yusuf'un gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-3.
45+1. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan gelişen atağında ceza sahasına gönderilen top, savunmadan sekti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin şutunda top üste direkten döndü. Bertolacci yükseklik kazanan topa bu kez kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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