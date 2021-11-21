GS FB maçı ilk 11’leri! GS FB maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbi saati!
GS FB maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbi saati merak edilen konulardan birisi oldu! Maçla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler GS FB maçı 11’leri hakkında da araştırma yapıyor. Süper Lig’in 13. haftasında, şampiyonluk yolundaki kritik karşılaşma Galatasaray Fenerbahçe maçının saati yoğun şekilde araştırılıyor. Peki; Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta? İşte detaylar!
Galatasaray Fenerbahçe derbi saati merak edilen konulardan birisi oldu! GS FB maçı saat kaçta sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. GS FB maçı 11'leri merak ediliyor. Süper Lig'in 13. haftasındaki kritik Galatasaray Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. Heyecan dolu karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak ve kıran kırana bir mücadeleye sahne olacak. Peki; GS FB maçı saat kaçta?
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada yardımcı hakemlik görevlerini Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Halil, Diagne
Fenerbahçe: Berke, Novak, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Tisserand, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan Can, Mesut Özil, Berisha
FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 394. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.
LİGDE 129. SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.
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- GS FB maçı ilk 11’leri! GS FB maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbi saati!
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