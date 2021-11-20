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Giresunspor Yeni Malatyaspor'u tek golle devirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Giresunspor Yeni Malatyaspor’u tek golle devirdi

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Giresunspor rakibini 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında GZT Giresunspor, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk etti. Karşılaşma, GZT Giresunspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

2. dakikada Giresunspor'da Diarra havadan topu ileriye doğru yolladı. Shapi topu kafayla kontrol etmek isterken kafasından seken topu kaleci Ertaç hızla öne çıkarak havada yakaladı.

45+2. dakikada Shapi'nin kullandığı serbest vuruş kaleci Ertaç'ta kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

57. dakikada Diabate'nin sağ kanattan penaltı noktasına topun gelişine Balde'nin vuruşu diğerin dibinden auta gitti.

61. dakikada sol kanattan Aziz Behich'in ortasında altı pasta bulunan Sergio kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

69. dakikada Zeki Yavru'nun şutuna ceza sahası içerinde Karim, elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Giresunspor'da penaltı vuruşunu kullanan Diabate, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

79. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Mustafa'nın vuruşu ağlarla buluştu. VAR incelemesinden sonra gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

83. dakikada Mallan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Okan kornere çeldi.

90+4. dakikada Yeni Malatyaspor'da Karim'in vuruşunda top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

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