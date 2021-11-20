Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM





Ligin ilk 4 maçında hiç gol yemeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana oynadığı lig ve Avrupa'daki toplam 12 maçın tamamında gol yedi ve 8 mağlubiyet yaşadığı bu dönemde sadece 3 galibiyet aldı. Beşiktaş ligdeki son iki maçında A. Hatayspor ve Trabzonspor'a kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting CP'ye 4-0 mağlup oldu.



N'SAKALA KADRO DIŞI, BATSHUAYI HAZIR DEĞİL



Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Sergen Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor. Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı golcü, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Yüksek ateş ve öksürük sebebiyle tedavi olan Batshuayi, Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.

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