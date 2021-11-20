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Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

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Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Alanyaspor - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah Beyazlılar Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 13. haftasında son şampiyon Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında. Siyah Beyazlılar haftalardır süren puan kayıplarına son vermek için Alanya deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İLK 11'LER

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Fatih, Awaziem, Mevlja, Umut, Tayfur, Efecan, Emre, Davidson, Babacar.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Kenan, Larin.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIMI

BEŞİKTAŞ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon oldukça formsuz bir grafik sergiliyor. Ligde 12 maçta sadece 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar ancak 20 puan toplayabildi ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Büyük umutlarla girdiği Şampiyonlar Ligi'nde de umduğunu bulamayan Sergen yalçın ve öğrencileri, devler arenasında oynadığı 4 maçta sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yarattı.



Ligin ilk 4 maçında hiç gol yemeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana oynadığı lig ve Avrupa'daki toplam 12 maçın tamamında gol yedi ve 8 mağlubiyet yaşadığı bu dönemde sadece 3 galibiyet aldı. Beşiktaş ligdeki son iki maçında A. Hatayspor ve Trabzonspor'a kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting CP'ye 4-0 mağlup oldu.

N'SAKALA KADRO DIŞI, BATSHUAYI HAZIR DEĞİL

Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Sergen Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor. Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı golcü, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Yüksek ateş ve öksürük sebebiyle tedavi olan Batshuayi, Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.

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