Başakşehir -Sivasspor | Süper Lig | 13. Hafta

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, bugün Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ev sahibi ekip, Emre Belözoğlu ile yakaladığı seriyi devam ettirmek; konuk takım ise galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

İŞTE 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Berkay, Gulbrandsen, Chadli, Okaka

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Caner, Ziya, Hakan Arslan, Ulvestad, Fayçal, Pedro, Max Gradel, Kayode

Emre Belözoğlu ile çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan Medipol Başakşehir, serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Turuncu-lacivertlilerin 18 puanı bulunuyor.

Ligde 13 puan ile 15'nci sırada bulunan konuk Demir Grup Sivasspor ise son 4 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Yiğido, güçlü rakibi karşısında 3 puan hasretine son vermek istiyor.