CANLI | Hatayspor Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu karşılaşma

Süper Lig'de 13. haftanın perdesi Hatay'da açılıyor, Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Sezonun flaş takımı olan ev sahibi, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 23 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Akdeniz ekibi ise 15 puanla 14. basamakta yer alıyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak olan Hatayspor-Antalyaspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

HATAYSPOR-ANTALYASPOR 11'LER:

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Diouf

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Mukairu, Kudriashov, Poli, Fredy, Amilton, Bünyamin, Veysel (K)

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

45+1. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

45+2. dakikada Antalyaspor, Mukairu'nun attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.