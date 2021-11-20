Pereira’dan savunmaya uyarı! Kerem’e özel önlem

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray 'a karşı 4'lü savunmayla mı çıkacak yoksa 3 stoperli taktiğe devam mı edecek? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken, Vitor Pereira derbide rakibin hücum hattına karşı özel önlem almak için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, Galatasaray'la ilgili olarak defans oyuncularına birçok uyarıda bulundu. Fenerbahçe savunması, son haftalarda duran toplarla defansın arkasına sarkan rakipler karşısında fazlasıyla zorlanıyor. Özellikle ikinci madde, derbi öncesi Pereira'yı endişelendiriyor. Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın yetenekli hücumcuları sayesinde seri paslarla rahatça ceza sahasına girebildiğine dikkat çekti. 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Orta saha oyuncularımızın bu paslaşma bağlantısını kesmesi çok önemli. Diğer yandan savunmada ise birbirinizle çok iyi iletişim kurmalısınız. Bir oyuncu hamle yapmak için bölgesinden ayrıldığında, hemen orayı doldurmalısınız. Çünkü Galatasaray'ın bu boşlukları rahatlıkla tehlikeye çevirecek çevik ve teknik oyuncuları var" dedi.

KEREM'E ÖZEL ÖNLE

Pereira'nın Aslan'ın son haftalardaki yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na da dikkat çekip, " Milli Takım 'da da ne kadar etkili bir hücum silahı olduğunu gösterdi. Onu asla boş bırakmamalıyız. Aranızda konuşarak sürekli Kerem'i markaj altında tutmalıyız. Özellikle ani deparlarla defansın arkasına kaçtığı anlarda, başarılı kademe yapmanız çok önemli" uyarısında bulundu.