Fenerbahçeli yıldız Szalai'den Galatasaray derbisi yorumu: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'den Pazar günü oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklamalar geldi. FB TV'ye açıklamada bulunan Szalai, "İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Sabırsızlıkla derbi saatini, maçı bekliyoruz. Bu süreç itibarıyla antrenmanlarımız biraz daha farklı. Çünkü çoğu oyuncu milli takımdaydı. Farklı zamanlarda buraya geldiler. Ben de son iki hafta milli takımdaydım. Salı günü İstanbul'a geldim ve dün de takımla antrenmana çıktım. Bazı takım arkadaşlarımızın toparlanma süreçleri, yolculuklarının uzunluğundan dolayı daha farklı seyrediyor. Şu an itibarıyla çok mutluyum. İyi bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının dünyanın en büyük derbilerinden olduğunu vurgulayan Szalai, şöyle devam etti:
"Geçen yıl bu derbide oynamıştım. Pandemiden dolayı geçen sezon bu derbi taraftarsız oynanmıştı. Pazar günü tamamen dolu tribünler önünde bu derbiyi oynayacağız. Herkes biliyor ki taraftarsız futbol çok daha farklı ve zor. Futbol için onlar çok önemli bir unsur. Aslında futbol onlar için. Bizler de takım olarak derbide taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İyi performans göstermek istiyoruz. Başarılı netice elde ederek, onlarla kutlamak istiyoruz."
Derbiye takım halinde hazır olduklarını aktaran 23 yaşındaki savunmacı, "Kendimi iyi hissediyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bu derbilerde oynama imkanım vardı. Aynı şekilde fiziksel ve mental anlamda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taktiksel hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunu yanında mental hazırlık da çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu ve sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Bence herkes pazar günü oynanacak derbi için fazlasıyla hazır." değerlendirmesinde bulundu.
Szalai, derbinin öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, "Takımımızda tecrübeli oyuncular çok fazla. Onlar da aynı şekilde yardımcı oluyorlar ve olumlu, güçlü bir iletişimle birbirimizi motive ettiğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde bu tecrübeli oyuncular derbiyle ilgili ipuçları, tavsiyeler veriyorlar. Çünkü bu tip büyük maçların her zaman stresi yüksektir. Verilecek tavsiyeler de stresi düşürecektir. Daha iyi odaklanmak adına bu tavsiyeler bence oldukça önemli. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Herkes iyi bir şekilde hazırlanıyor." şeklinde konuştu.
"MUHTEŞEM BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"
Attila Szalai, derbiden çok iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini dile getirdi.
Karşılaşma önce adaptasyonun önemine değinen Szalai, şunları kaydetti:
"Bir futbolcu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Bazı oyuncular milli takıma gitti ve takımları için maçlar oynadı. Bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olabilir. Ben zannetmiyorum ki bu ayrılık işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla derbi için heyecanlıyız. Biliyoruz ki bu derbi Türkiye'deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı alacağımız galibiyet çok ama çok önemli."
Ligde zor günler geçirdiklerini ve derbi galibiyetiyle bir reaksiyon göstermek istediklerini vurgulayan Szalai, "Desteklerinden dolayı taraftarlarımıza gerçekten minnettarım. Onların desteklerini, tutkularını her daim hissediyoruz. Bana göre bu çok önemli. Onlara minnettarlığımı tekrar sunmak isterim. Onları tabii ki mutlu etmek, sevindirmek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda şampiyonluğu hep beraber kutlayabiliriz. En büyük isteğimiz, hayalimiz bu. Tabii ki her zaman savaşacağız, saha içerisinde her şeyimizi vereceğiz. Çok çalışarak onları mutlu edecek hedeflere ulaşmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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