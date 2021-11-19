Fenerbahçeli yıldız Szalai’den Galatasaray derbisi yorumu: Sabırsızlıkla bekliyoruz

"MUHTEŞEM BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Attila Szalai, derbiden çok iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Karşılaşma önce adaptasyonun önemine değinen Szalai, şunları kaydetti:

"Bir futbolcu olarak elbette ki yapmak istediğimiz şey daima adapte olmaktır, adaptasyondur. Tabii ki hazırlıklar aynı devam etmiyor. Bazı oyuncular milli takıma gitti ve takımları için maçlar oynadı. Bazı takım arkadaşlarım da burada kaldılar ve antrenmanlarına devam ettiler. Dolayısıyla bu anlamda farklılıklar olabilir. Ben zannetmiyorum ki bu ayrılık işimizi zorlaştıracak. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Hepimiz şu an itibarıyla derbi için heyecanlıyız. Biliyoruz ki bu derbi Türkiye'deki en büyük maç. Dolayısıyla bizler heyecanlıyız ve bu derbi bizler için önemli. Başarılı olmak, muhteşem bir sonuç almak istiyoruz ve buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette ki derbi galibiyeti bizler açısından muhteşem bir his oluşturacaktır ve takıma da ivme kazandıracaktır. Bundan dolayı alacağımız galibiyet çok ama çok önemli."