Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho ameliyat oldu
Trabzonspor'un çapraz bağ sakatlığı yaşayan yıldızı Gervinho ameliyat oldu. Sezonu kapatan ve operasyon için Fransa'ya giden Gervinho'nun ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı.
Trabzonspor'da ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan hücum oyuncusu Gervinho, Fransa'da ameliyat oldu.
Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Gervinho'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
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