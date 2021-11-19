19 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho ameliyat oldu

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho ameliyat oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 19.11.2021
ABONE OL
Trabzonspor’da sezonu kapatan Gervinho ameliyat oldu

Trabzonspor'un çapraz bağ sakatlığı yaşayan yıldızı Gervinho ameliyat oldu. Sezonu kapatan ve operasyon için Fransa'ya giden Gervinho'nun ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı.

Trabzonspor'da ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan hücum oyuncusu Gervinho, Fransa'da ameliyat oldu.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Gervinho'nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA