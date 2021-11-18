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Hollandalı yıldız Promes'e büyük şok! Adam öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıkacak

SPOR
Giriş Tarihi: 18.11.2021
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Hollandalı yıldız Promes’e büyük şok! Adam öldürmeye teşebbüsten hakim karşısına çıkacak

Son dakika spor haberleri... Spartak Moskova'da forma giyen Hollandalı futbolcu Quincy Promes, adam öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Quincy Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi. İşte detaylar...

Hollandalı futbolcu Quincy Promes hayatının şokunu yaşadı.

ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE AĞIR SALDIRI SUÇLARINDAN YARGILANAK
Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, Promes'in adam öldürmeye teşebbüs ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Savcılığın, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki Promes hakkında, geçen yılın temmuz ayında düzenlenen bir aile partisinde kuzenini dizinden bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle kovuşturma başlattığı belirtildi.

Davanın ne zaman görüleceğinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan ve isim verilmeyen yazılı açıklamada ise 29 yaşındaki bir kişinin bir aile ferdini bıçakladığından şüphelenildiği gerekçesiyle adam öldürmeye teşebbüsten ve ağır saldırı suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

50 KEZ HOLLANDA MİLLİ TAKIM DORMASI GİYDİ
Promes, Aralık 2020'de Ajax takımının oyuncusuyken konuyla ilgili birkaç gün hapiste kalmış ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Hollanda Milli Takımı formasıyla 50 maça çıkan Promes, 7 gol attı.

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