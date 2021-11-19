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Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? İşte hayatı...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2021
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Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu’nun eşi kimdir? İşte hayatı...

Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu ölüm yıl dönümünde gündeme geldi. Halterci Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Süleymanoğlu, ölüm yıl dönümünde anılıyor. İşte, Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? İşte hayatı...

Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu'nun yaşamı ile ilgili bilgiler gündemde yer alıyor. Halterde başarıları ile adını duyuran Naim Süleymanoğlu, 2017 senesinde yaşamını yitirdi. Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü olan 18 Kasım tarihinin gelmesiyle beraber biyografisi araştırılıyor. İşte, Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu ve 18 Kasım 2017 tarihinde yaşamını yitirdi. Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.

Kariyeri boyunca üç altın olimpiyat madalyası, yedi dünya şampiyonluğu ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.

Naim Süleymanoğlu'nun boyu: 1,47 m

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