Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu’nun eşi kimdir? İşte hayatı...

Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Naim Süleymanoğlu'nun yaşamı ile ilgili bilgiler gündemde yer alıyor. Halterde başarıları ile adını duyuran Naim Süleymanoğlu, 2017 senesinde yaşamını yitirdi. Süleymanoğlu'nun ölüm yıl dönümü olan 18 Kasım tarihinin gelmesiyle beraber biyografisi araştırılıyor. İşte, Naim Süleymanoğlu ne zaman, nasıl öldü? Naim Süleymanoğlu'nun eşi kimdir?

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da doğdu ve 18 Kasım 2017 tarihinde yaşamını yitirdi. Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.