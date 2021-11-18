Derbi nefes kesecek! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Derbi maçı öncesinde Galatasaray 21 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken Fenerbahçe 20 puanla 7'inci sırada yer alıyor. Derbi hazırlıklarını sürdüren iki ekipten haberler gelmeye devam ediyor. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı 21 Kasım Pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayımlanacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.