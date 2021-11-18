Derbi nefes kesecek! Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Liglere verilen milli maç arası sonrasında derbi heyecanı yaşanmaya başladı. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Galatasaray - Fenerbahçe derbisininin ne zaman oynanacağı merak ediliyor. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Derbi maçı öncesinde Galatasaray 21 puanla ligde 4'üncü sırada yer alırken Fenerbahçe 20 puanla 7'inci sırada yer alıyor. Derbi hazırlıklarını sürdüren iki ekipten haberler gelmeye devam ediyor. İşte, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi tarihte? Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı saat kaçta oynanacak?
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı 21 Kasım Pazar akşamı saat 19:00'da oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayımlanacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
FENERBAHÇE KARŞISINDA 33 DERBİ
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
VİTOR PEREİRA'NIN 6. DERBİSİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak. Portekizli teknik adam, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı.
Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
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