Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye'nin play-off rakipleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milliler, Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesiyle play-off oynama hakkı kazandı. İşte, Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye'nin play-off rakipleri belli oldu mu?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son maçında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milliler, Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesiyle play-off oynama hakkı kazandı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde maçlar tamamlanırken, play-off'ta mücadele edecek tüm takımlar da belli oldu.

Galler'in Belçika ile 1-1 berabere kalmasıyla A Milli Takım, play-off'ta seri başı olma şansını kaybetti.