Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadelesini sürdüren Türkiye, son haftaya girilirken ipleri eline aldı. Cebelitarık'ı 6-0 yendiğimiz maçla averajımızı düzeltmemizin yanı sıra, Norveç de Letonya ile berabere kalınca her şey istenildiği gibi oldu. İşte, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.