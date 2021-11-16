Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Takım, Cebelitarık’ı 6-0 yenerek Norveç’in de takılmasıyla 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçların ardından “Türkiye gruptan nasıl çıkar?” sorusu gündem oldu. İşte, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadelesini sürdüren Türkiye, son haftaya girilirken ipleri eline aldı. Cebelitarık'ı 6-0 yendiğimiz maçla averajımızı düzeltmemizin yanı sıra, Norveç de Letonya ile berabere kalınca her şey istenildiği gibi oldu. İşte, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...
Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı. Bu galibiyetin ardından Norveç'le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.
Grupta 9. haftanın son maçında Hollanda, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Peki alınan bu sonuçlar sonrası Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar..
Ay-yıldızlı ekibin yer aldığı G Grubu'nda puan durumu şöyle:
O G B M A Y Av. Puan
Hollanda 9 6 2 1 31 8 23 20
Türkiye 9 5 3 1 25 15 10 18
Norveç 9 5 3 1 15 6 9 18
Karadağ 8 3 3 3 13 13 0 12
Letonya 9 1 3 5 8 13 -5 6
Cebelitarık 9 0 0 9 3 40 -37 0
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
Türkiye'nin gruptan lider olarak çıkabilmesi için Karadağ maçını da kazanması, Hollanda'nın ise sahasında karşılaşacağı Norveç'e mağlup olması gerekiyor.
Hollanda'nın grubu lider olarak tamamlayacağı senaryoda ise milli takım son maçını kazandığı taktirde, Hollanda-Norveç maçının sonucu beklenilecek. Norveç milli takımı, A Milliler'in rakibine attığı farktan 2 fazlasını Hollanda kalesine gönderemediği durumda play-off bileti Ay-Yıldızlı ekibimizin olacak.
PLAY-OFF FORMATI
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.
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