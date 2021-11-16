Hollanda Norveç maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir? Hollanda Norveç canlı yayın izleme yolları...
Hollanda Norveç canlı izleme yolları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hollanda ile Norveç dünya kupası eleme maçında karşı karşıya geliyor. Hollanda, Norveç maçını canlı izlemek isteyenler detayları merak ediyor. Milli takımımızı yakından ilgilendiren karşılaşmanın sonucu merakla takip edilecek. İşte, Hollanda Norveç maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir? Hollanda Norveç canlı yayın izleme yolları...
Hollanda Norveç maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli takımımızın grıbunda yer alan Hollanda ile Norveç karşı karşıya geliyor. Milli takımımızı yakından ilgilendiren karşılaşma merak konusu oldu. Karşılaşmada grup birincisi ve ikincisi olmamız için sonuçlar merak ediliyor. İşte, Hollanda Norveç maçı canlı yayın şifresiz nasıl izlenir? Hollanda Norveç canlı yayın izleme yolları için detaylar haberimizde...
HOLLANDA, NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
16 Kasım Salı günü De Kuip'de 22.45'te başlayacak karşılaşma, S Sport2'den canlı yayınlanacak.
11'ler belli oldu
Hollanda: Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Jong, Klaassen, Bergwijn, Danjuma, Depay
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Thorsby, Normann, Solbakken, Elyounoussi, Sörloth
VAN GAAL SAHA KENARINDA OLMAYACAK
Ülkenin kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre van Gaal, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'nın bu akşam Norveç'i ağırlayacağı müsabakayı stattaki bir locadan takip edecek. Van Gaal'ın yardımcıları aracılığıyla oyunculara gerekli talimatları vereceği belirtildi. Yerel medyada çıkan haberlerde Van Gaal'ın, pazar akşamı antrenmandan sonra oyuncuları ve ekibiyle birlikte bisikletle otele dönerken kalçasının üzerine düşerek sakatlandığı bildirilmişti.
MAÇ SEYİRCİSİZ OLACAK
Salı günü Millilerimiz, Karadağ ile kozlarını paylaşacak, Hollanda'yla da Norveç kapışacak. 3 takımın da liderlik şansının olduğu o gün Hollanda, Norveç karşısında taraftar desteğinden yoksun sahaya çıkacak.
Koronavirüs salgınının ülkede etkisini artırması sonrasında Hollanda hükümeti 3 haftalık kademeli kapanma kararı aldı. Bu kararlar içerisinde futbol maçlarının seyircisiz oynanması da var. Böylece Hollanda çok kritik olan Norveç karşılaşmasını boş tribünler önünde oynayacak...
Konuyla ilgili konuşan Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal, "Üzgünüm, çok yazık. Salı günü boş bir stadyumda oynamamızın etkisi olacak. Normalde 60 bin taraftar olacaktı" dedi.
Covid önlemleri nedeniyle Salı günü Rotterdam'da Norveç'le oynayacağı karşılaşmaya seyircisi desteği olmadan çıkacak olan Portakallar'ın en büyük endişesi, bu maçı kaybetmesi ve Türkiye'nin Karadağ'ı yenerek gruptan birinci çıkması.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, geçirdiği bisiklet kazası sonrası sakatlığı nedeniyle bu akşamki Norveç maçında saha kenarında görev yapamayacak.
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