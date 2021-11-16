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Karadağ Türkiye maçı canlı şifresiz nasıl izlenir? Karadağ Türkiye maçı canlı yayın izleme yolları...

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Giriş Tarihi: 16.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Karadağ Türkiye maçı canlı şifresiz nasıl izlenir? Karadağ Türkiye maçı canlı yayın izleme yolları...

Karadağ Türkiye maçı canlı şifresiz izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası elemeleri G grubu 10. maçları kapsamında A Milli Takımımız Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki son maçında Cebelitarık karşısında 6 gollü galibiyete imza atan kırmızı-beyazlılar, bugünkü müsabakada galip gelerek yurda 3 puanla dönmek istiyor. İşte, Karadağ Türkiye maçı canlı yayın kesintisiz izlemek için detaylar haberimizde...

Karadağ Türkiye maçı canlı yayın kesintisiz izlemek için araştırmalar hız kazandı. A Milli Futbol Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri G grubu son maçında Karadağ ile kıran kırana bir mücadeleye imza atıyor. Son maçına farklı galibiyetle nokta koyan ay yıldızlı millilerimiz bu geceki maçta rakibini devirerek tur şansını arttırmayı hedefliyor. İşte, Karadağ Türkiye maçı canlı şifresiz izlemek için detaylar haberimizde...

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

Karadağ - Türkiye maçı canlı yayın kanalı detayları ve son dakika ilk 11 bilgileri şöyle;

Karadağ - Türkiye maçı 16 Kasım 2021 Salı günü saat 22:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

KARADAĞ XI: M. Šarkić, Radunović, Vujačić, Tomašević, Vešović, Janković, Bećiraj, Savić, Jovović, Hakšabanović, Osmajić

TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Hakan, A. Ömür, Kerem, Halil, Burak.

MİLLİ TAKIM AVANTAJI ELDE ETTİ!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık karşısında 6-0'lık galibiyete imza atan A Milli Futbol Takımı, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi ve gruptan çıkmak için avantaj yakaladı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür'ün golleriyle 6-0 mağlup ederken son maçlar öncesinde hem moral kazandı hem de Norveç'in Letonya karşısında puan kaybetmesiyle grupta 2. sıraya yükseldi. Bu sonuçla gruptaki puanını 18'e yükselten A Milli Takım, 4 olan averajını da 10'a çıkarmayı başardı ve averaj farkında Norveç'i 1 golle geride bırakmayı başardı. Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milliler, Hollanda'nın Norveç'i ağırlayacağı son haftada kazanarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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