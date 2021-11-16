Hollanda Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hollanda Norveç maçı saat kaçta?

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli takım Karadağ'ı Norveç ise Hollanda'yı aynı gol farkı ile yenerse Türkiye grupta liderlik koltuğuna oturacak ve direkt olarak Dünya Kupası vizesi almış olacak.

Hollanda-Norveç maçında Hollanda'nın Norveç'i yenmesi halinde ise Milli takım berabere kalsa veya Karadağ karşısında Norveç'in yediği gol kadar gol yese bile play-off'a kalma şansı elde edecek.

