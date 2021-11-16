Hollanda Norveç maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Hollanda Norveç maçı saat kaçta?
Dünya Kupası Elemelerinde kritik G Grubu’nda mücadele eden A Milli Takımımızın iki rakibi Hollanda ve Norveç bu akşam kritik karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. 2022 Katar Dünya Kupası’na gidecek takımı belirleyecek kritik karşılaşmadan çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Bu maçın sonucu Türkiye’nin gruptaki şansını da doğrudan etkileyecek. Peki; Hollanda Norveç maçı hangi kanalda? Hollanda Norveç maçı saat kaçta?
Hollanda Norveç maçı hangi kanalda? Hollanda Norveç maçı saat kaçta? 2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız gruptaki son maçına çıkacak. Gözler ve kulaklar da gruptaki diğer kritik maçta olacak. Hollanda Norveç maçından çıkacak sonuç da yakından takip edilecek. Peki; Hollanda Norveç maçı hangi kanalda? Hollanda Norveç maçı saat kaçta?
HOLLANDA NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Saat 22:45'te başlayacak dev mücadele Rotterdam'da bulunan De Kuip Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Merakla beklenen maç S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, F.De Jong, Klaassen, Wijnaldum, Danjuma, Bergwijn, Depay
Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Lode, Meling, Thorsby, Normann, Odegaard, Thorstvedt, Elyounoussi, Sörloth
2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU PUAN DURUMU
1- Hollanda 20
2- Türkiye 18
3- Norveç 18
4- Karadağ 12
5- Letonya 6
6- Cebelitarık 0
TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
A Milli takım Karadağ'ı Norveç ise Hollanda'yı aynı gol farkı ile yenerse Türkiye grupta liderlik koltuğuna oturacak ve direkt olarak Dünya Kupası vizesi almış olacak.
Hollanda-Norveç maçında Hollanda'nın Norveç'i yenmesi halinde ise Milli takım berabere kalsa veya Karadağ karşısında Norveç'in yediği gol kadar gol yese bile play-off'a kalma şansı elde edecek.
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