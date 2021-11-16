Cedi Osman’dan NBA’de sezonun performansı

DEROZAN'DAN 38 SAYI

Chicago Bulls, Los Angeles Lakers 121-103 yendi.

Maçın en skorer oyuncusu DeMar DeRozan, 38 sayı ile galibiyette önemli bir rol oynadı.

Chicago Bulls'da Lonzo Ball, 27 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken Zach LaVine ise 26 sayılık katkı verdi.