Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’den sevindiren haber! Norveçli oyuncu sahalara geri dönüyor! Omar ne zaman forma giyecek?

Galatasaray Kulübü ve teknik direktör Fatih Terim'e bu zorlu dönemde kendisine vermiş oldukları büyük destekten dolayı teşekkürlerini ileten Norveçli yıldız, Terim'in kendisine baba gibi davrandığını da belirtti. Omar son olarak Galatasaray taraftarına teşekkür etti ve sahada takım için her şeyini vereceğini kaydetti.

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