Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 13. hafta GS FB derbisi ne zaman?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi ne zaman? Süper Lig'in 13. haftasında şampiyonluk yarışını etkileyecek kritik bir maç oynanacak. Ligde şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakibin mücadelesi nefes kesecek. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi ne zaman? Sonucu merakla beklenen dev derbi öncesi iddaa risk yönetimi maçın oranlarını da belirledi. Ev sahibi Galatasaray derbide 2.02 oranıyla favori olurken Fenerbahçe'ye ise 2.95 oran verildi.