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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 13. hafta GS FB derbisi ne zaman?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 13. hafta GS FB derbisi ne zaman?

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek dev derbi için heyecan dorukta. Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sezonun en çok merakla beklenen maçı için geri sayım sürüyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi ise henüz açıklanmadı. Peki; GS FB derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi ne zaman? Süper Lig'in 13. haftasında şampiyonluk yarışını etkileyecek kritik bir maç oynanacak. Ligde şampiyonluk hedefleyen iki ezeli rakibin mücadelesi nefes kesecek. Peki; Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? GS FB derbisi ne zaman? Sonucu merakla beklenen dev derbi öncesi iddaa risk yönetimi maçın oranlarını da belirledi. Ev sahibi Galatasaray derbide 2.02 oranıyla favori olurken Fenerbahçe'ye ise 2.95 oran verildi.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig 13. Hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbi karşılaşması 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalı ekranlarında yayınlanacak.

ORANLAR BELLİ OLDU

Sonucu merakla beklenen dev derbi öncesi iddaa risk yönetimi maçın oranlarını da belirledi. Ev sahibi Galatasaray derbide 2.02 oranıyla favori olurken Fenerbahçe'ye ise 2.95 oran verildi. Ezeli rekabetin uzun bir süre sonra seyirci ile yaşanacağı gecede beraberliğin oranı ise 3.15 olarak belirlendi.

İŞTE DERBİNİN ORANLARI:

Galatasaray: 2.02
Beraberlik: 3.15
Fenerbahçe: 2.95

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise yarın başlanacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.

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