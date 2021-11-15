Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl katılır? Grupta puan hesapları başladı. A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçında zorlu Karadağ deplasmanına çıkacak. Millilerimiz bu zorlu mücadelede 3 puan almak için ter dökecek. Türkiye ile Norveç arasında süren gruptan çıkma mücadelesi için son 90 dakikaya girilecek. Peki; Türkiye gruptan nasıl çıkar?