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Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Grupta puan hesapları!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2021
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Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl katılır? Grupta puan hesapları!

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye Dünya Kupası’na nasıl katılır? 2022 Dünya Kupası elemelerinde son maça çıkacak Türkiye’nin gruptan nasıl çıkacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Grupta puan hesapları yapılıyor. Millilerimiz, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki son maçta Karadağ ile karşılaşacak. Deplasmandaki zor maçta Millilerimizin mutlak galibiyete ihtiyacı olacak. Peki; Türkiye gruptan nasıl çıkar?

Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl katılır? Grupta puan hesapları başladı. A Milli Futbol Takımımız gruptaki son maçında zorlu Karadağ deplasmanına çıkacak. Millilerimiz bu zorlu mücadelede 3 puan almak için ter dökecek. Türkiye ile Norveç arasında süren gruptan çıkma mücadelesi için son 90 dakikaya girilecek. Peki; Türkiye gruptan nasıl çıkar?

G GRUBU PUAN DURUMU!

1- Hollanda / 20 puan (+23 averaj)

2- Türkiye / 18 puan (+10 averaj)

3- Norveç / 18 puan (+9 averaj)

4- Karadağ / 12 puan (0 averaj)

5- Letonya / 5 puan (-5 averaj)

6- Cebelitarık / 0 puan (-37 averaj)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Son maçlar öncesi Milli Takımımız, Norveç'in +1 averajla önünde bulunuyor.

Son maçta Karadağ'ı yenmemiz durumunda Norveç'in Hollanda deplasmanında averaj farkını kapatacak bir galibiyet alması gerekecek. Örnek olarak; Milli Takımımız Karadağ'ı 1-0 mağlup ederse Norveç'in Hollanda karşısında 3-0 kazanması gerekecek. Çünkü atılan gol sayısında da Millilerimizin önemli bir üstünlüğü bulunuyor.

Puan ve averajlar eşit olduğunda gol sayısı devreye girecek. Orada Milli Takımımızın yine avantajı bulunmakta.

İki maç da berabere biterse Hollanda lider olarak çıkarken Milli Takımımız ikinci, Norveç üçüncü sırayı alıyor.

Karadağ'a averaj üstünlüğümüzü kaybedecek bir farkla yenilmememiz durumunda ise Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesi bizi yine ikinci sırada tutacak.

Hollanda, Norveç karşısında en az 1 puan alırsa +23 averajının kapanması mümkün olmayan durumuyla gruptan lider çıkacak.

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