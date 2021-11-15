Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2021 GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. İki ezeli rakip bu karşılaşma ile 394. randevusuna çıkacak. Galatasaray, ligde iki sezon önce 3-1'lik skorla 20 yılı aşkın süre sonra deplasmanda yendiği rakibini Kadıköy'de geçen sezonda 10'lık galibiyetle mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, ligin 13. haftasında evinde konuk edeceği rakibini yenerek liderlik yarışıdan kopmak istemiyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2021 GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2021-2022 Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2021 GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar? Derbi ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, derbi biletlerinin 1 gün sonra satışa çıkarılacağı bildirildi. Buna göre, dev derbinin biletleri 16 Kasım itibarıyla satışta olacak.
Bilet fiyatları is henüz açıklanmadı.
FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 394. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.
LİGDE 129. SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.
MBAYE DIAGNE'DEN FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.
Mbaye Diagne, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktaran Diagne, "Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.
Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.
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