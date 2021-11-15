Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Spor Toto Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2021-2022 Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? 2021 GS FB derbisi bilet fiyatları ne kadar? Derbi ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, derbi biletlerinin 1 gün sonra satışa çıkarılacağı bildirildi. Buna göre, dev derbinin biletleri 16 Kasım itibarıyla satışta olacak.

Bilet fiyatları is henüz açıklanmadı.