Trabzonspor’dan Süper Lig’de tarihi başarı!

TRABZONSPOR 7 PUANLIK FARKLA REKOR KIRDI

Bordo-mavililer, en yakın puan takipçilerine 7 puanlık fark atarak Süper Lig'de yeni bir rekora imza atmış durumda. Lig'de bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyerek ilklere imza atan Karadeniz ekibi yeni rekorlar kırmak için de önümüzdeki haftaları bekliyor. Trabzonspor, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri olan Galatasaray 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puanlık fark atarak önemli bir puan aralığına da imza attı.