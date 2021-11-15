Ve belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi biletleri nasıl alınır?

Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev mücadele için geri sayım başlarken futbolseverler maç bileti hakkında detayları araştırmaya başladı. 12 kategoride satışa çıkan biletler ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi biletleri nasıl alınır? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri 15 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te passo.com.tr adresi ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunuldu. 15 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 16 Kasım Salı günü saat 14.00'te rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacak. Bilet fiyatları 125 lira ile 1.250 lira arasında değişiyor.

İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı kategoriye göre bilet fiyatları: