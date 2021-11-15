Ve belli oldu! Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi biletleri nasıl alınır?
Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasay - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Dev derbiyi canlı izlemek isteyen futbolseverler bilet fiyatları konusunda detayları araştırmaya başladı. Galatasaray Futbol Kulübü tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi biletleri nasıl alınır? İşte cevaplar...
Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev mücadele için geri sayım başlarken futbolseverler maç bileti hakkında detayları araştırmaya başladı. 12 kategoride satışa çıkan biletler ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar? GS FB derbi biletleri nasıl alınır? İşte karşılaşmanın detayları...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Galatasaray Fenerbahçe maçının biletleri 15 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te passo.com.tr adresi ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunuldu. 15 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 16 Kasım Salı günü saat 14.00'te rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacak. Bilet fiyatları 125 lira ile 1.250 lira arasında değişiyor.
İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı kategoriye göre bilet fiyatları:
1. Kategori: 1.250 TL
2. Kategori: 1.100 TL
3. Kategori: 1.000 TL
4. Kategori: 1.000 TL
5. Kategori: 750 TL
6. Kategori: 600 TL
7. Kategori: 400 TL
8. Kategori: 300 TL
9. Kategori: 250 TL
10. Kategori: 175 TL
11. Kategori: 150 TL
12. Kategori (Misafir - GS Taraftarına satışta): 125 TL
SEYİRCİ KAPASİTESİ NE KADAR?
TFF Yönetim Kurulu tarafından 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %100 olarak seyirci alınmasına dair karar alındı.
FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 394. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'in 13. haftasında yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.
LİGDE 129. SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.
MBAYE DIAGNE'DEN FENERBAHÇE DERBİSİ AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça galibiyet için çıkacaklarını söyledi.
Mbaye Diagne, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile oynadıkları hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Senegalli oyuncu, 5-2 kazandıkları Bursaspor maçında iyi oynadıklarını belirterek, "Fiziksel olarak kendimizi hazır tutmamız açısından iyi bir fırsat oldu. Bütün takımın da iyi değerlendirdiğini düşünüyorum." dedi.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacakları derbinin çok önemli olduğunu aktaran Diagne, "Bu maçın kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Evimizde oynadığımız için avantajlıyız. Üç puanı almak için oynayacağız. Taraftarımızın da keyif alacağı bir maç oynayacağız. Çok fazla taraftarın geleceğinden eminim. Onların desteği bize katkı sağlayacak." diye konuştu.
Mbaye Diagne, takımın hücum oyuncuları Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu ile yaşadığı forma rekabetiyle ilgili soru üzerine, "Bu konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Her takımda rekabet var. Biz Galatasaray için buradayız. Galatasaray'a maç kazandırmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.
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