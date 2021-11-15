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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi Kim Min-Jae'den kötü haber

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Fenerbahçe’ye Galatasaray derbisi öncesi Kim Min-Jae’den kötü haber

Fenerbahçe, 13. haftada Galatasaray ile oynanacak olan karşılaşmada çıkışa geçmek istiyor. Kritik maç öncesinde savunmanın önemli isimlerinden biri olan Kim Min-Jae paniği yaşanıyor. Güney Kore Milli Takımı, 24 yaşındaki futbolcu ile ilgili flaş bir karar aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kötü gidişatı durdurmak isteyen sarı-lacivertlilerde Kim-Min Jae paniği yaşanıyor.

IRAK MAÇINDA OYNAYACAK

Güney Kore'de hafif sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Kim Min-Jae, salı günkü Irak maçında da riske edilecek.

Fenerbahçe Teknik Heyeti, savunmanın önemli isimlerinden biri olan Min-Jae'den, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncusundan kötü bir haber almak istemiyor.

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