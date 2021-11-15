Fenerbahçe’ye Galatasaray derbisi öncesi Kim Min-Jae’den kötü haber

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Kötü gidişatı durdurmak isteyen sarı-lacivertlilerde Kim-Min Jae paniği yaşanıyor.

IRAK MAÇINDA OYNAYACAK

Güney Kore'de hafif sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Kim Min-Jae, salı günkü Irak maçında da riske edilecek.

Fenerbahçe Teknik Heyeti, savunmanın önemli isimlerinden biri olan Min-Jae'den, Galatasaray derbisi öncesinde oyuncusundan kötü bir haber almak istemiyor.