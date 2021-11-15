A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'dan Karadağ maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, tek düşüncelerinin Karadağ maçını kazanıp hedeflerine ulaşmak olduğunu söyledi. Kuntz, "Burada açık konuşmak istiyorum, şu an hiçbir şey başarmış değiliz. Cebelitarık maçı öncesinde yaptığımız konuşmalarda, 'İki maçı da kazanmalıyız.' demiştik, bu maçlardan sadece birini kazandık. İkinci maçı da kazanmak durumundayız" dedi.
Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ ile deplasmanda yapacakları karşılaşma öncesi milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de katılımıyla Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Son antrenmana bakarak ilk 11'e karar vereceğini aktaran Kuntz, "Bildiğiniz gibi taktiğimizle ilgili sorular maç önü basın toplantılarında sorulur ama bizler de planlarımızı burada anlatamayız. Sadece söyleyebileceğim, Karadağ'ı Hollanda maçında çıkardığı işten dolayı tebrik etmek. Takımımızla ilgili iki önemli konu var. Birincisi, Abdülkadir hazır olur mu? Bireysel antrenmanları vardı, göreceğiz. İkinci görmek istediğimiz husus, Cebelitarık maçında oynayan oyuncuların durumu. Ne kadar etkilenmişler. Bunlar bizim Karadağ maçındaki 11'imize tesir edecek etkenler olacak. Kendi kalitemize odaklanacağız. Planımız böyle. Kim fiziksel olarak hazır durumda ise ona göre bir maç planı çıkartırız. Bu doğrultuda da galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Cebelitarık maçında iyi bir futbol ve 6 golle kazandıkları için mutlu olduğunu aktaran Alman teknik adam, şöyle konuştu:
"Burada açık konuşmak istiyorum, şu an hiçbir şey başarmış değiliz. Cebelitarık maçı öncesinde yaptığımız konuşmalarda, 'İki maçı da kazanmalıyız.' demiştik, bu maçlardan sadece birini kazandık. İkinci maçı da kazanmak durumundayız. İfadelerimizde değişiklik yok. İkinci maçı kazanmalıyız. Yarınki maçın skorunu bir görelim, sonra mutlulukla sizinle sohbet edip, tüm sorularınızı yanıtlarız."
Kuntz, "Rakibin iddiasının kalmaması avantaj mı, dezavantaj mı?" sorusunu ise, "Bazen rakibinizin baskı altında olmadı sizin için avantajdır. Diğer yandan bu karşılaşma Karadağ için son dönemde sahaya sürdükleri genç oyuncuları göstermeleri için de bir fırsat olacaktır. Biz kendi oyunumuza odaklanalım, kendi yapacaklarımıza bakalım ve kendi takımımızla ilgili konuşalım." şeklinde yanıtladı.
Alman teknik adam, Türk taraftarların kendilerine Karadağ'da da desteğinden mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
ÇAĞLAR: "DÜNYA KUPASI'NI HAK EDİYORUZ"
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yarınki maçın öneminin tüm takım olarak farkında olduklarını söyledi.
Çağlar, Türkiye'nin uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidemediğini aktararak, "Bunun bilincindeyiz. Direk gitme şansımız var ama önce iyi mücadele edip üç puanı almak gerekiyor. Bugün son antrenmanımızı yapıp, maçı bekleyeceğiz. Çok önemli bir maça çıkacağız. Kendi aramızda konuşmamız hep bu yönde oluyor. Futbolcular ve ülke olarak Dünya Kupası'nı hak ediyoruz. Uzun yıllardır Dünya Kupası'na gidemiyoruz ama bu sefer çok inandık. Elemelerde basit hatalar yapmış olabiliriz. Yarın sürpriz yaşamadan üç puanı alıp, diğer sonuçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Çağlar, "Milli takım olarak en büyük avantajımızı ne olarak görüyorsun?" sorusuna, "En büyük avantajımız, son zamanlarda iyi bir takım olmamız. En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takım olmamız. Bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Tabii eksiklerimiz var. Hocamız bizlerle her zaman konuşuyor, bizimle özel ilgileniyor. Biz de bunları konuşup, sahada yapmamaya çalışıyoruz. Yarına avantajımız, artık daha iyi bir takım olmamız diyebilirim." yanıtını verdi.
Milli futbolcu, Hollanda-Norveç maçından önce kendi maçlarına odaklandıklarının altını çizerek, "Tabii ki o maçı da konuşuyoruz ama önce önümüzde önemli bir maçımız var. Norveç sürpriz yapar mı? Yapmaz mı? Bu ikinci konu. İlk önce takım olarak konuştuğumuz, yarınki maçımız. Nasıl üç puan alırız bunu konuşuyoruz. Diğer sonuçlar da olumlu gelirse güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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