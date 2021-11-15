Fenerbahçe'de 3'lü savunma sistemi sona erdi! İşte Pereira'nın yeni taktiği
Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira 3'lü savunmadan vazgeçiyor. Ligde alınan üst üste kötü sonuçlar, takımı şampiyonluk potasından uzaklaştırırken gelen tepkiler üzerine tecrübeli hoca sistemini değiştirdi. Galatasaray derbisine özel olarak hazırlanan Fenerbahçe'nin yeni taktiğinde kilit rol Mesut Özil'in olacak.
Fenerbahçe, son 4 maçında aldığı tek beraberlikle zirvenin 10 puan gerisine düştü. Ali Koç, takımın adeta tepetaklak olmasına rağmen, "Vitor Pereira ile yola devam edeceğiz" dedi.
Ancak Portekizli hocanın 3 savunmalı dizilişten vazgeçip 'takıma daha uygun' bir taktik bulacağını da sözlerine ekledi. Özellikle Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu gelişmeler, gözlerin 53 yaşındaki hocaya çevrilmesine neden oldu. Lige verilen Milli ara, böyle bir değişim için avantaj olarak görülebilir.
Ancak en radikal değişimin yaşanacağı savunma hattının iki kilit oyuncusu, Min-jae Kim ve Attila Szalai şu anda Milli görevde. Vitor Pereira, elinde bu bölgeden daha fazla oyuncusu olduğu için önceliği hücum hattına verdi. Portekizli hoca, daha önceki kariyerinde 4'lü savunmayı genelde 4-3-3 şeklinde oynatıyordu. 53 yaşındaki teknik adam, Mesut Özil'den daha fazla verim alabilmek adına ilk olarak 4-2-3-1 dizilişiyle denemeler yapıyor.
HÜCUMDA SEÇENEK ÇOK
Şu anki antrenmanlarda Mesut Özil forvetin arkasında konumlanırken, sağında ve solunda Ferdi, Rossi, Meyer ve Samuel ile denemeler yapılıyor. Takım tam kadro olduğunda ise bu bölgelere Pelkas, Valencia, İrfan Can gibi isimler de dahil olacak ve rekabet iyice artacak. Orta sahanın merkezinde Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Zajc ve Crespo ile yine alternatifi bol bir oyuncu grubu var. Asıl sorun beklerde. Solda Novak, sağda ise Nazım tek alternatif konumunda. Solda Szalai, sağda Tisserand B planı olarak kullanılabilir.
FAZLA VAKİT YOK
Vitor Pereira'nın derbide yeni dizilişi tercih edip etmeyeceği ise belirsiz. Minjae Kim'in çarşamba günü, Szalai'nin ise yarın akşam İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Bu oyuncuların dönmesinin ardından pazar günkü Galatasaray maçına kadar 4'lü savunma üzerine taktiksel çalışmalar için fazla vakit olmayacak. Ancak idmanlarda iyi bir performans sergilenmesi halinde, Ali Koç'un istediği taktiksel değişim ilk olarak derbide sahaya yansıyabilir.
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