Fenerbahçe’de 3’lü savunma sistemi sona erdi! İşte Pereira’nın yeni taktiği

HÜCUMDA SEÇENEK ÇOK

Şu anki antrenmanlarda Mesut Özil forvetin arkasında konumlanırken, sağında ve solunda Ferdi, Rossi, Meyer ve Samuel ile denemeler yapılıyor. Takım tam kadro olduğunda ise bu bölgelere Pelkas, Valencia, İrfan Can gibi isimler de dahil olacak ve rekabet iyice artacak. Orta sahanın merkezinde Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Zajc ve Crespo ile yine alternatifi bol bir oyuncu grubu var. Asıl sorun beklerde. Solda Novak, sağda ise Nazım tek alternatif konumunda. Solda Szalai, sağda Tisserand B planı olarak kullanılabilir.