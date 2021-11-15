Hem stoper hem 10 numarada oynuyor! Galatasaray’dan Jaka Bijol bombası

1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero, 10 numara ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 14 maçta forma giyen Sloven oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Jaka Bijol'ün sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor. Kariyerine ülkesi Slovenya'da Rudar Velenje takımında başlayan genç isim, CSKA'ya 2018 yılında 400 bin Euro karşılığında gitmişti.