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Hem stoper hem 10 numarada oynuyor! Galatasaray'dan Jaka Bijol bombası

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Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Hem stoper hem 10 numarada oynuyor! Galatasaray’dan Jaka Bijol bombası

Galatasaray, scout ekipleri Rus ekibi CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jaka Bijol'u gündemine aldı. Hem stoperde hem 10 numarada forma giyen genç oyuncu için resmi teklif yapılacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre; Genç ve potansiyelli oyuncuları izleyen Galatasaray scout ekipleri Rus ekibi CSKA Moskova'nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jaka Bijol'ün peşine düştü.

1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero, 10 numara ve stoper mevkilerinde forma giyebiliyor. Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 14 maçta forma giyen Sloven oyuncu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Jaka Bijol'ün sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor. Kariyerine ülkesi Slovenya'da Rudar Velenje takımında başlayan genç isim, CSKA'ya 2018 yılında 400 bin Euro karşılığında gitmişti.

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