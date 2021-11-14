Türkiye Milli Takımı Karadağ'a ulaştı! Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımımız ülkeye ulaştı. Kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek Mert Müldür de kafilede yer aldı. Peki Karadağ-Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? İşte detaylar...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan ve İstanbul'dan kalkan özel uçak, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki havalimanına indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un da yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan karşıladı. Milli takım kafilesinde kart cezalısı Mert Müldür de yer aldı.
Milliler, Karadağ maçı öncesi son antrenmanını yarın müsabakanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 21.30'da gerçekleştirecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ile aday kadrodan bir futbolcu, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
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