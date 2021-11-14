Türkiye Milli Takımı Karadağ’a ulaştı! Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un da yer aldığı milli takım kafilesini Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan karşıladı. Milli takım kafilesinde kart cezalısı Mert Müldür de yer aldı.