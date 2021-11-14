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Sergen Yalçın Vida'yı kızağa çekiyor! Alanyaspor maçı öncesi flaş karar

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Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Sergen Yalçın Vida’yı kızağa çekiyor! Alanyaspor maçı öncesi flaş karar

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla sorun yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir karara imza attı. Son 12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Kara-Kartal'da stoperlerde değişime gidilecek. İşte Sergen Yalçın'ın Alanya maçı kararı...

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 çekilmesi, ligde de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşülmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın sorumluluğu üzerine almıştı. Milli arada oyuncularını mental açıdan yukarı çekip, saha içi oyun disiplini oturtmak için çabalayan deneyimli hoca, birebir ve toplu görüşmeler yaparken, idmanlarda takıma uyarılarda bulunuyor.

Bireysel performanslarda yaşanan sıkıntılar üzerine oyuncuların da Sergen Yalçın'a, "Sorun tamamen bizden kaynaklı. Bu durumu düzelteceğiz. Kötü performans gösterdik, sizin istediklerinizi yerine tam olarak getiremedik, bunun için özür dileriz. Kendimizi toparlayıp iyi sonuçlar alacağız" ifadeleriyle karşılık verdikleri belirtildi.

VIDA KENARA ÇEKİLECEK

Sabah'ın haberine göre , son 12 resmi maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntıya da çözüm aranıyor. Siyah-beyazlılarda Vida, Welinton, Montero ve Necip arasında stoper tandemi oluşturulacak.

Hırvat stoper Vida'nın Alanya maçında kulübeye çekilmesi bekleniyor. Sergen Yalçın'ın, Montero-Necip ya da Montero- Welinton ikilisini sahaya sürmeyi planladığı, henüz son kararını vermediği kaydedildi.

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