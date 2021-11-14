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Cristiano Ronaldo'dan Manchester United yönetimine Zinedine Zidane talebi

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Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Cristiano Ronaldo’dan Manchester United yönetimine Zinedine Zidane talebi

Manchester United'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği sorgulanırken. yönetimle flaş bir görüşme gerçekleştirdi. Ronaldo'nun görüşmede takımın başına Real Madrid'den de birlikte çalıştığı Zinedine Zidane'ın getirilmesini talep ettiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sular durulmuyor. Kırmızı Şeytanların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımdaki geleceği tartışılırken, Cristiano Ronaldo'nun, kulüp yönetimine flaş bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Solskjaer'in olası ayrılığında Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini iletti.

Ronaldo, Real Madrid forması giyerken Zinedine Zidane ile çalışma fırsatı bulmuştu.

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