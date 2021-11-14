Cristiano Ronaldo’dan Manchester United yönetimine Zinedine Zidane talebi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da sular durulmuyor. Kırmızı Şeytanların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in takımdaki geleceği tartışılırken, Cristiano Ronaldo'nun, kulüp yönetimine flaş bir talepte bulunduğu iddia edildi.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kulüp yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Solskjaer'in olası ayrılığında Zinedine Zidane ile çalışmak istediğini iletti.

Ronaldo, Real Madrid forması giyerken Zinedine Zidane ile çalışma fırsatı bulmuştu.