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Fransa gol olup yağdı! Fransa 8-0 Kazakistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Fransa gol olup yağdı! Fransa 8-0 Kazakistan MAÇ SONUCU-ÖZET

Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'ndaki 7. maçında Kazakistan'ı 8-0 mağlup ederek Katar biletini kaptı. Horozlara galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe (4), Karim Benzema (2), Adrien Rabiot ve Antoine Griezmann kaydetti.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Fransa rakibine gol yağdırarak sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Fransızlara galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87'de Kylian Mbappe, 55 ve 59'da Karim Benzema, 75'te Adrien Rabiot ile 84'te penaltıdan Antoine Griezmann kaydetti.

Horozlar bu sonuçla puanını 15'e yükseltip bitime 1 maç kala grup liderliğini garantiledi ve Katar biletini aldı. Kazakistan ise grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

Öte yandan H Grubu'nda geçtiğimiz günlerde oynanan maçta Almanya da Lihtenştayn'ı 9-0 yenmişti.

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