Fransa gol olup yağdı! Fransa 8-0 Kazakistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Fransa rakibine gol yağdırarak sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Fransızlara galibiyeti getiren golleri 6, 12, 32 ve 87'de Kylian Mbappe, 55 ve 59'da Karim Benzema, 75'te Adrien Rabiot ile 84'te penaltıdan Antoine Griezmann kaydetti.

Horozlar bu sonuçla puanını 15'e yükseltip bitime 1 maç kala grup liderliğini garantiledi ve Katar biletini aldı. Kazakistan ise grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

Öte yandan H Grubu'nda geçtiğimiz günlerde oynanan maçta Almanya da Lihtenştayn'ı 9-0 yenmişti.