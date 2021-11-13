Beşiktaş'tan tarihi fark! Kadın Futbol Takımı 22-0 biten maça damga vurdu
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Sakarya Kadın Futbol Kulübü’nü 22-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golleri Kader (6), Yağmur (4), Sevgi (2), Arzu (2), Giovanna, Seda, Başak, Mariana, Berivan, Esra, Melike ve Elif'ten geldi.
BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan maça Beşiktaş; Maryam, Nazlı, Didem, Cansu, Çiğdem, Seda, Gizem, Başak, Mariana, Sevgi ve Kader ile başladı.
22-0'LIK GALİBİYET
Karşılaşma boyunca üstün bir performans sergileyen Beşiktaş, ilk yarısını 8-0 önde geçtiği mücadeleden 22-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini; Kader (6), Yağmur (4), Sevgi (2), Arzu (2), Giovanna, Seda, Başak, Mariana, Berivan, Esra, Melike ve Elif kaydetti.