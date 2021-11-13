Trabzonspor Edin Visca için nabız yoklayacak! Bordo mavililer şampiyonluk istiyor

Trabzonspor taraftarları arasında yakın zamandır en çok konuşulan konu Edin Visca oldu. Hemen her transfer sezonunda ismi Trabzonspor ile anılan oyuncunun bu dönemde yeniden gündeme gelme sebebi ise bordo-mavili takımın bir sağ kanat arayışı içerisinde olması oldu.

Geçtiğimiz sezon başında da ismi gündeme gelen ancak Başakşehir'in satmaya yanaşmadığı oyuncu için Trabzonspor'un devre arasında bir hamle yapma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Ancak Trabzonspor yöneticileri Visca için her hangi bir hamleleri olmadığını söylerken Başakşehir cephesinden de aynı açıklamalar geldi. İstanbul ekibinin yetkilileri de Visca'nın sembol isimlerden birisi olduğunu ve satış listesinde yer almadığını belirtti.

İki kulüpten gelen bu açıklamaların yanı sıra Emre Belözoğlu'nun da oyuncuyu bırakma düşüncesinde olmadığı belirtilirken sürecin ilerleyen günlerde değişip değişmeyeceği ise merak konusu.