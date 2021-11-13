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Efeler Belediyespor - Ulukonakspor maçında ortalık karıştı! Mücadele nezarette tamamlandı

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
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Efeler Belediyespor - Ulukonakspor maçında ortalık karıştı! Mücadele nezarette tamamlandı

Aydın Süper Amatör Lig'de bugün oynanan maçta gergin anlar yaşandı. Efeler Belediyespor ile Ulukonakspor karşılaşmasında ortam gerilince maç polis nezaretinde tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahalarda karşılaşan Aydın Efeler Belediyespor ile Ulukonakspor arasındaki karşılaşma oldukça sakin başladı.

Efeler Belediyespor - Ulukonakspor maçında ortalık karıştı! Mücadele nezarette tamamlandı

Maçın ilerleyen dakikalarında gerilen ortam son dakikakalrda iyice gerildi. Taraftarlar arasında yaşanan gerginlik üzerine sahaya çevik kuvvet ekipleri çağrıldı.

Efeler Belediyespor - Ulukonakspor maçında ortalık karıştı! Mücadele nezarette tamamlandı

Saha kenarında hakemi korumak için de polis görevlendirilirken, saha dışında da çevik kuvvet ekipleri olası bir arbedeyi engellemek için tedbir aldı.

Efeler Belediyespor - Ulukonakspor maçında ortalık karıştı! Mücadele nezarette tamamlandı

Karşılaşma Efeler Belediyespor'un 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanırken maç bitiminden sonra da polisler normale döndü.

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