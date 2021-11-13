Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ve 4 gün sürecek şampiyonada ülkemizi 10'ar erkek ve kız olmak üzere 20 sporcu temsil ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 3, kızlarda ise 2 olmak üzere toplam 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer mücadele etti.