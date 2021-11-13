Milli tekvandocu Yiğithan Kılıç Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası’nın ikinci gününde Türkiye, 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Yiğithan Kılıç, Avrupa şampiyonu oldu.
Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ve 4 gün sürecek şampiyonada ülkemizi 10'ar erkek ve kız olmak üzere 20 sporcu temsil ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 3, kızlarda ise 2 olmak üzere toplam 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 51 kiloda Yunus Emre Taş, 68 kiloda Cemil Tarık Altıngöz, 73 kiloda Yiğithan Kılıç, kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ve 63 kiloda Işıl Zafer mücadele etti.
İkinci gün müsabakaları sonunda erkekler 73 kiloda Yiğithan Kılıç, finalde İspanya'dan Mikel Fernandez'i büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada altın vuruşla yenerek altın madalyanın sahibi oldu. 51 kiloda Yunus Emre Taş ile kızlar 42 kiloda Nehir Geniş ise bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde 2 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 1 altın ve 4 bronza yükseltti.
Şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapılacak. Erkekler 55 kiloda Enes Kaplan, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, 78 kiloda Rahmet Baran Şimşek, kızlar 44 kiloda Canan Gündüz ve 68 kiloda Büşra Öztürk madalya mücadelesi yapacak.
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